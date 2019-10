Rechtbank gaat zelf kijken bij boerderij geïsoleerd gezin Ruinerwold

De rechtbank gaat zelf onderzoek doen bij de boerderij in Ruinerwold waar twee weken geleden een geïsoleerd gezin werd gevonden. De zogenoemde schouw is vanmiddag, zo heeft de rechtbank Noord-Nederland laten weten.

De rechtbank wil zelf de afgesloten woonruimtes zien waar een vader met vijf kinderen jarenlang in afzondering gewoond heeft.

Later komt de rechtbank met een verklaring over het onderzoek, meldt RTV Drenthe. Het team forensische opsporing van de Nationale Politie heeft de afgelopen weken de boerderij al digitaal in kaart gebracht.

De raadkamer van de rechtbank heeft vandaag het voorarrest van de twee verdachten, vader Gerrit Jan van D. en de Oostenrijker Josef B. met negentig dagen verlengd.