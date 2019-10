Man gevonden na vermoedelijke gijzeling, slachtoffer belandt zelf in cel

Kort nadat er was geschoten, kwam er bij de politie informatie binnen dat de beschieting te maken zou kunnen hebben met de gijzeling van een man "die actief is binnen het criminele milieu". Er waren toen aanwijzingen dat deze man van 39 al meerdere dagen gegijzeld werd. "Met man en macht is er vervolgens door de recherche gewerkt aan het vinden van het slachtoffer en zijn veilige terugkomst", meldt de politie.

Aanhoudingen en invallen

Agenten hielden zaterdag drie mannen aan op de A27 wegens mogelijke betrokkenheid bij de gijzeling. Later in het weekend viel de politie ook een aantal panden in Oost-Brabant binnen. Het vermoeden was dat de vermiste man daar misschien zou zijn, maar hij werd niet gevonden.

Zondag zocht de politie contact met de familie van het slachtoffer. "Tot onze verbazing bleek de man bij een familielid in huis te zitten. Hij was daar enkele uren eerder gewond aan komen lopen." Volgens de politie was duidelijk dat de man flink was mishandeld, maar hij wilde volgens de agenten niet meewerken aan een onderzoek. Hij weigerde ook te vertellen waar hij was geweest en wat er was gebeurd.

Dagenlang vastgehouden

Hoewel de man niks wil zeggen, weet de politie vrij zeker dat hij tegen zin wil in dagenlang is vastgehouden, maar uiteindelijk onder druk van de politie-inzet is vrijgelaten.

De drie aangehouden verdachten zijn weer vrijgelaten omdat er te weinig bewijs tegen ze was. Het 39-jarige slachtoffer zit wel in de gevangenis, meldt Omroep Brabant. Het bleek dat hij in België nog een gevangenisstraf van acht jaar moet uitzitten voor betrokkenheid bij een drugszaak en het bezit van een vuurwapen.