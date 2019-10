Kees Driehuis overleden, bijna dertig jaar het gezicht van Per Seconde Wijzer

De in Amsterdam geboren Driehuis deed een opleiding aan de School voor de Journalistiek in Utrecht, waar hij ook zijn latere vrouw, de journaliste Hendrina Praamsma, ontmoette. In 1975 kwam hij in vaste dienst bij VARA-radio, waar hij een jaar eerder stage had gelopen.

Zijn beroepskeuze verraste zijn moeder niet, vertelde ze in 2008 in een interview in de Volkskrant. "Hij luisterde muziek op de radio zodra hij uit school kwam en dan riep-ie naar beneden: 'Dit wordt een hit!' Maar hij luisterde vooral ook naar nieuws. Terwijl hij op de grond lag, las hij de krant, en hij las het belangrijkste nieuws voor aan zijn broer Gerard, die later ook in de journalistiek is terechtgekomen."

Sonja Barend

Driehuis werkte als redacteur mee aan de actualiteitenrubriek Dingen van de dag, werd later eindredacteur bij De Wekkerradio en Het Radioweekblad. Dat laatste programma presenteerde hij ook, samen met Aad Bos.

Begin jaren 80 begon hij met televisiewerk. Hij zat vier seizoenen in de redactie van de talkshow van Sonja Barend; Sonja op..