Tientallen Kameroeners levend begraven door aardverschuiving

Zeker 42 mensen zijn in het westen van Kameroen om het leven gekomen doordat hun huizen werden bedolven door een aardverschuiving. Een helling was maandag instabiel geworden door hevige regenval en stortte 's nachts in.

De dorpsbewoners werden verrast in hun slaap. Onder de doden zijn volgens Kameroense staatsmedia 26 kinderen en vier zwangere vrouwen.

Gevreesd wordt voor het leven van nog meer dorpsbewoners, omdat er nog tientallen vermisten zijn. Vandaag wordt verder gezocht naar de slachtoffers.