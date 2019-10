Speelgoedfabrikant uit Heerhugowaard in de clinch met Messi om step

Volgens Blom staat het speelgoed bij een op de drie gezinnen in Nederland thuis, en was het zijn ambitie om dat ook in het buitenland voor elkaar te krijgen. "Dat we als een van de weinige bedrijven in de wereld mogen samenwerken met Lionel Messi is een mijlpaal voor ons bedrijf", zei Blom hoopvol in 2014.

Maar het liep uit op een deceptie. Onderdeel van de afspraken was volgens Blom dat Messi.com zou worden uitgebreid met een webwinkel. "Dat was voor ons een uitgelezen kans om het product onder de aandacht van zijn miljoenen fans te brengen", zegt hij tegen de NOS. "Maar tot op de dag van vandaag is die shop er niet. Bij het promoten en verkopen van de step op zijn platform zijn ze in gebreke gebleven."