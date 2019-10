Vleermuizen in stadskantoor Roosendaal, verbouwing uitgesteld

Een grote renovatie aan het stadskantoor van de gemeente Roosendaal is flink vertraagd. Dat komt door vleermuizen die in de buitengevel van het pand zitten. "Het was plezieriger geweest als deze diertjes de komende maanden ergens anders zouden slapen", zegt wethouder Cees Lok tegen Omroep Brabant.

Niemand heeft de beschermde dieren nog gezien, maar toch is de kans groot dat ze er zitten. "Met sonarapparatuur hebben onderzoekers het geluid gemeten van waarschijnlijk twee vleermuizen aan de buitenmuren." In het voorjaar moet worden gekeken of de dieren in de muur zitten en waar precies.

Toch al wat slopen

Niet alles ligt tot die tijd stil. Rond januari wordt wel al begonnen met de eerste sloopwerkzaamheden in het stadskantoor. Aan de binnenkant kunnen ramen en deuren alvast worden weggehaald. "Maar de werkzaamheden aan de buitenkant van het pand kunnen pas worden gestart nadat de resultaten van het nieuwe vleermuizenonderzoek bekend zijn."

Eigenlijk zou de verbouwing na de zomer van 2021 zijn afgerond. Wethouder Lok verwacht dat de renovatie nu pas na 2022 klaar is. Er stond voor sommige afdelingen ook een verhuizing op de planning naar een naastgelegen pand. Die gaat gewoon door.

"Nu zijn het geen welkome gasten, maar na de verbouwing mogen ze gerust weer terugkomen", zegt de wethouder.