Twee panden in Rotterdamse wijken beschoten

In twee wijken in Rotterdam is vanmorgen vroeg geschoten. In een gebouw aan de Prins Hendrikkade op het Noordereiland zitten meerdere kogelgaten en dat geldt ook voor een winkelpand aan de Van Lennepstraat in Spangen. Voor zover bekend zijn er geen mensen gewond geraakt.

Getuigen zeggen tegen RTV Rijnmond dat op het winkelpand zeker veertien keer is geschoten. Een woordvoerder van de politie bevestigt dat op beide plekken meerdere kogelhulzen zijn gevonden.

Er wordt door agenten onderzoek gedaan naar wat er precies is gebeurd.