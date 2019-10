Politie bekeurt tientallen bouwers met afgeplakte kentekens

Vanuit heel het land trekken bouw- en infraondernemers, baggeraars en hoveniers naar Den Haag om daar te demonstreren. Ze willen niet dat ze de dupe worden van de stikstof- en PFAS-crisis.

"Alles komt stil te liggen", zegt een van de betogers. "We mogen helemaal niets meer. Als je toch iets doet, krijg je controles en is het over en uit."

Minder solidair

De bouwers rijden met opleggers vol materieel en met andere voertuigen naar Den Haag. Het Malieveld staat volgens de politie inmiddels vol. Daarom is de route tussen de A12 en het centrum van Den Haag afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid.

Ook op snelwegen veroorzaakt het bouwverkeer opstoppingen, met name in de Randstad. Volgens verslaggever Roel Pauw lijkt het erop dat het overige verkeer minder solidair is met de demonstrerende bouwers dan eerder deze maand, toen protesterende boeren met hun tractoren files veroorzaakten. "Je ziet dat het vrachtverkeer betrokken is bij de bouw, maar zelfs de zwaai- of knipperlichten aanzetten uit solidariteit is er vandaag niet bij", zegt hij.

In Limburg en Noord-Brabant heeft de politie tientallen bekeuringen uitgedeeld aan bestuurders die het kenteken van hun voertuig hadden afgeplakt. "Wij begeleiden en handhaven", laat de politie weten.

Rond 07.00 uur stond een groot deel van het Malieveld al vol met bouwmaterieel en demonstranten: