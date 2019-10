Wekdienst 30/10: protest bouwers en verdachte bioscoopmoorden wordt voorgeleid

Wat heb je gemist?

De politie heeft tientallen tips binnengekregen over de zogeheten bloedprikkersbende: landelijk opererende oplichters die bij ouderen binnenkomem door te zeggen dat ze bloed komen afnemen. Met een smoes weten ze toegang te krijgen tot de bankrekening van hun slachtoffers.

Ander nieuws uit de nacht:

Dick Advocaat wordt de nieuwe trainer van Feyenoord, schrijft het AD. Hij volgt Jaap Stam op, die maandag opstapte.

De gemeente in Hippolytushoef onderzoekt de pesterijen en vandalisme aan het adres van een joodse familie. Bij het huis van het gezin ontplofte vorige week een zware vuurwerkbom. Ook worden familieleden vaak uitgescholden.

WhatsApp sleept een Israëlisch techbedrijf voor de rechter dat met geavanceerde software zo'n 1400 WhatsApp-gebruikers zou hebben gehackt. Advocaten, mensenrechtenactivisten, diplomaten, journalisten en hoge ambtenaren zouden daarvan slachtoffer zijn geweest.

En dan nog even dit:

In het Duitse Wiethagen kregen bezoekers van een uitvaart per ongeluk een plakje spacecake bij de koffie. De 18-jarige medewerker van het restaurant waar de nazit was, had per ongeluk de verkeerde cake mee van huis genomen. Dertien gasten, onder wie de vrouw van de overledene, moesten vervolgens worden behandeld vanwege onder meer misselijkheid en duizeligheid. De medewerker wordt gehoord.

Fijne dag!