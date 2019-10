AD: Dick Advocaat met John de Wolf naar Feyenoord

Dick Advocaat wordt de nieuwe trainer van Feyenoord, schrijft het AD. Hij volgt Jaap Stam op, die maandag opstapte. De 72-jarige coach tekent volgens het AD een contract voor de rest van het seizoen.

De krant meldt verder dat Advocaat John de Wolf en Cor Pot meeneemt als assistenten. Pot, die vaker samenwerkt met Advocaat, heeft nu geen club. De Wolf is trainer bij SV Spakenburg, dat uitkomt in de Tweede Divisie.

Interesse

De naam van Advocaat zong al sinds maandagavond rond in Rotterdam. De oefenmeester erkende gisteren al dat er belangstelling was vanuit Feyenoord. "Ik vind het heel moeilijk om te liegen, maar dat ze interesse hebben, dat is wel zo", zei hij.

Advocaat was een keer eerder werkzaam bij Feyenoord. Dat was in 2016, als adviseur van toenmalig trainer Giovanni van Bronckhorst.

Feyenoord had onder Jaap Stam een slechte seizoenstart. De Rotterdammers wonnen slechts drie van de elf duels en staan nu twaalfde.