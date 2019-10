Cessna vliegt huis bij New York binnen, piloot omgekomen

In Woodbridge, net ten zuiden van New York, is een propellervliegtuig een huis binnengevlogen. De piloot is daarbij om het leven gekomen. Het huis en een naastgelegen woning vlogen na de crash in brand; voor zover bekend zijn daarbij geen slachtoffers gevallen.

De Cessna 414 was ruim een uur voor de crash vertrokken vanuit Virginia en zou landen op een vliegveld bij Woodbridge. Wat er precies is misgegaan, is nog niet duidelijk. Volgens Amerikaanse media was het mistig toen het toestel verongelukte.

Het vliegtuigje heeft het getroffen huis volledig doorboord. De autoriteiten gaan ervan uit dat het tot drie dagen kan duren voordat het wrak uit de puinhopen is geborgen.