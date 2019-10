Tientallen tips over bloed prikkende oplichtersbende

De politie heeft tientallen tips binnengekregen over de landelijk opererende oplichters die bij ouderen binnenkomen door te zeggen dat ze bloed komen afnemen. Met een smoes weten ze toegang te krijgen tot de bankrekening van hun slachtoffers. Op die manier zouden ze mensen al duizenden euro's afhandig hebben gemaakt.

Bij de politie zijn inmiddels tal van aangiftes binnengekomen over de babbeltruc. Ze zouden hebben toegeslagen in Eindhoven, Utrecht, Delft, Ouderkerk aan de Amstel, Amsterdam en Goirle.

Vorige week gaf de politie foto's vrij van enkele verdachten. Vanavond werden in het televisieprogramma Opsporing Verzocht opnieuw beelden gedeeld.

Werkwijze

In Eindhoven was een man van 90 het slachtoffer. Met een vingerprik werd bij hem bloed afgenomen. Hij kreeg vervolgens te horen dat zijn bloedwaarde niet goed was en dat hij daarvoor een pil moest slikken. Die kon hij voor 1 euro kopen. Met een nep-pinapparaat werden zijn pasgegevens gekopieerd. De oplichters, een duo, haalden vervolgens 4000 euro van zijn rekening.

In andere gevallen zou een vergelijkbare werkwijze gebruikt zijn. Omroep Brabant schrijft dat er vandaag in Zevenbergen mogelijk ook nog een poging is geweest. Ook daar kwamen mensen bij een oudere vrouw aan de deur om bloed te prikken. Er werd niets buitgemaakt, omdat de vrouw de deur dichtgooide.

Niet alleen bloedprikken

In Opsporing Verzocht zei de politie dat de oplichters niet alleen gebruikmaken van de babbeltruc over het bloedprikken. Ze zouden ook in supermarkten en winkels de pincode van klanten afkijken en ze vervolgens naar hun huis volgen. Daar praten ze zich naar binnen en stelen vervolgens de pinpas.

Volgens de politie gaat het om een landelijk opererende groep die in wisselende samenstelling dit soort delicten pleegt. De politie benadrukt dat instanties die echt bloed komen prikken altijd van tevoren een afspraak maken. "Deze verpleegkundigen staan nooit plotseling voor uw deur."