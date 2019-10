Rechter blokkeert strenge abortuswet in Amerikaanse staat Alabama

Een federale rechter in de Verenigde Staten heeft invoering van een zeer strenge abortuswet in de staat Alabama geblokkeerd. De wet werd een paar maanden geleden aangenomen door de Senaat in die staat, en verbiedt bijna alle abortussen.

In de wet werd geen uitzondering gemaakt voor vrouwen die zijn verkracht of slachtoffer zijn van incest. Artsen die toch abortussen zouden uitvoeren, konden gevangenisstraffen krijgen tot 10 jaar. Een vrouw die een abortus zou laten plegen, was niet strafbaar.

Verschillende abortusartsen hebben kort geleden gevraagd de wet te blokkeren. Dat verzoek heeft de rechter nu geaccepteerd. "Het schendt het recht op privacy voor individuen en de mogelijkheid om persoonlijke en onafhankelijke keuzes te maken", aldus rechter Myron Thompson tegenover The New York Times.

Andere staten

Dit jaar zijn in al meer dan tien Amerikaanse staten strenge abortuswetten geïntroduceerd. In enkele gevallen heeft de gouverneur de wet ook daadwerkelijk goedgekeurd.

In de wetten staat bijvoorbeeld dat er geen abortus mag worden uitgevoerd als er een hartslag bij het embryo kan worden gemeten. Dat is normaal gesproken na zes weken.

Abortus is een beladen onderwerp in de Verenigde Staten. Tegenstanders van abortus hopen dat zaken als deze abortuswet worden uitgevochten tot aan het Hooggerechtshof. President Trump heeft daar een aantal nieuwe conservatieve rechters geplaatst. De tegenstanders denken daardoor dat er een grote kans is op een nieuwe fundamentele uitspraak over het recht op abortus.