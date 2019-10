Wietproef in 2021: cursussen voor personeel en waarschuwingen op pakjes

Als in 2021 in tien steden het experiment met staatswiet van start gaat, gebeurt dat onder zekere en strenge voorwaarden. Door het experiment mag zeker niet het beeld ontstaan dat de overheid cannabisgebruikt stimuleert, staat in een brief van de ministers Bruins en Grapperhaus aan de Tweede Kamer.

Daarom komen er verplichte waarschuwingsboodschappen op de verpakkingen en komen er in de verpakkingen bijsluiters met opnieuw waarschuwende teksten.

Ook moet alle personeel in de coffeeshops verplicht op cursus zodat "problematisch gebruik" snel herkend kan worden. En het personeel moet de gebruikers op gevaren wijzen en waar nodig doorsturen naar hulpverlening.

Tien gemeenten

Eerder werd al bekend dat tien gemeenten, waaronder Tilburg, Breda en Almere, mee willen doen. De vier grote steden in ons land doen niet mee aan de proef: de eis dat alle coffeeshops in een gemeente meedoen stuit bij hen op weerstand.

Nu zijn de teelt en levering van cannabis aan coffeeshops verboden en wordt de verkoop aan gebruikers onder voorwaarden gedoogd.

In het regeerakkoord staat dat er experimenten worden gedaan met het telen van wiet onder regie van de staat en levering aan coffeeshops. De proef kwam in het regeerakkoord op verzoek van D66.

Doel van het experiment is om te onderzoeken of en hoe op kwaliteit gecontroleerde wiet aan coffeeshops kan worden geleverd. Daarbij worden de effecten op criminaliteit, veiligheid, overlast en volksgezondheid bekeken.

Kabinet benadrukt gevaren van drugs

Naast de verplichte waarschuwingsboodschappen en personeelscursussen komt in alle coffeeshops voorlichtingsmateriaal over de gevaren van drugs te liggen.

Volgens de ministers moet het helder zijn dat de overheid "het gebruik van wiet niet wil stimuleren (...) Cannabisgebruik kan leiden tot acute gezondheidsincidenten zoals ongevallen, angstaanvallen en psychose. Ook kan het gebruik tot verslaving en longaandoeningen leiden".

Het is de bedoeling dat de proef in 2021 begint.