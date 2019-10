Politie vindt 100.000 euro in verborgen ruimte van auto

Een 30-jarige man uit Rijswijk is gisteren op de A4 in Brabant aangehouden met 100.000 euro contant geld in zijn auto. Het geld zat in een rugzak, die verstopt lag in een verborgen ruimte in de kofferbak.

De man werd gecontroleerd ter hoogte van Bergen op Zoom. Hij is een bekende van de politie, onder meer vanwege het bezit van harddrugs. Vanwege zijn verleden en omdat hij zich volgens de politie verdacht gedroeg tijdens de controle, werd besloten zijn auto te doorzoeken. In de kofferbak ontdekten agenten de verborgen ruimte. Die was volgens de politie "op zeer professionele wijze weggewerkt".

Het is onduidelijk hoe de man aan het geld kwam. Hij gaf daar zelf ook geen verklaring voor. Hij is aangehouden en meegenomen voor verhoor. Naast het geld zijn ook de auto en telefoon van de man in beslag genomen, schrijft Omroep Brabant.