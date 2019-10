Telescoop gaat 35 miljoen sterrenstelsels scannen op donkere energie

Om niet te verdrinken in details behandelen we alleen donkere energie. Deze mysterieuze energievorm werd pas in 1998 ontdekt. Het heeft onder meer de bizarre eigenschap dat het een afstotende zwaartekracht heeft.

Een metafoor: als je in een ballon knijpt, zet hij uit. Als je in donkere energie knijpt, krimpt het juist. En als je er aan trekt, zet het nog meer uit. Vanwege deze eigenschap van donkere energie kan worden verklaard waarom het universum sinds de oerknal almaar groter wordt.

Meer kennis over donkere materie kan dus helpen bij het antwoord op fundamentele vragen. Van de Weijgaert: "We hebben het nodig om te verklaren waar alle sterrenstelsels vandaan komen. En waar we zelf vandaan komen."

Hoe bereken je donkere energie?

DESI gaat meten hoeveel het universum de afgelopen miljarden jaren is uitgezet. Want hoe verder de telescoop de ruimte inkijkt, hoe verder die als het ware terugkijkt in het verleden.

Het licht van de sterren reist immers met de snelheid van het licht naar de aarde. De glinstering van een sterrenstelsel op 10 miljard lichtjaar afstand heeft er dus 10 miljard jaar over gedaan om onze planeet te bereiken.

Donkere energie vervormt het licht. Dus door tientallen miljoenen sterrenstelsels te scannen kan DESI berekenen welke eigenschappen het heeft. "En je kunt met die data een kaart maken van de materieverdeling in het universum. Ik ben heel benieuwd hoe dat eruit zal zien", zegt de hoogleraar van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Binnen enkele jaren start de Europese ruimtevaartorganisatie ESA een vergelijkbaar project. Satelliet Euclides gaat vanuit de ruimte de samenstelling van het heelal vastleggen.