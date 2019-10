Huidige jagers ontlopen computertest, 'maar wapenkast is al leeggehaald'

Jagers en sportschutters die nu een wapenvergunning hebben, hoeven voorlopig geen computertest te maken. De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging en schietsportassociatie KNSA uitten onlangs felle kritiek op de gevaren van de zogenoemde e-screener, een gedragstest die moet meetellen bij het beoordelen van een wapenvergunning. Een computer kon dit soort aanvragen niet beoordelen, vonden beide verenigingen.

Minister van justitie Grapperhaus geeft nu gehoor aan de kritiek. Wie al een wapenvergunning heeft, kan de komende twee jaar gebruik blijven maken van het bestaande, oude formulier om een vergunning te verlengen.

Jagers en sportschutters die al een test hadden gemaakt en die niet hebben doorstaan, kunnen hun wapens mogelijk terugkrijgen. Grapperhaus schrijft aan de Kamer dat hij dat van geval tot geval zal bekijken. Ook gaat hij met de jagers- en schietverenigingen in gesprek over de e-screener.

Politie aan de deur

Een van de getroffenen is Rob van der Ham. Hij had tot voor kort verschillende wapens in huis. Nu zijn de wapenkluizen in zijn woning leeg. "Alles is leeggehaald, er is hier niets meer", zegt hij in het radioprogramma Nieuws en Co. "Anderhalve week geleden kreeg ik een uitnodiging voor de e-screener, die heb ik een paar dagen later gedaan. En toen kreeg ik donderdagmiddag opeens agenten op bezoek."

Van der Ham dacht nog dat de agenten een controle wilden uitvoeren, zoals wel vaker gebeurt. "Maar toen zeiden ze: nee, we komen alles meenemen. Ik wist niet wat mij overkwam. De agenten konden mij niet vertellen wat de reden was, waarom ik gezakt was voor de e-screener."