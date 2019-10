Rustig weer, maar toch op één na drukste avondspits van het jaar

Het drukst was het bij Utrecht. Volgens RTV Utrecht was het filerijden op de ring. De belangrijkste oorzaak zijn de werkzaamheden aan de Galecopperbrug in de A12. "We zien vanuit Den Haag de hele middag al veel vertraging daardoor. Daarnaast gaan waarschijnlijk veel mensen omrijden", zegt Damink. Het gaat bijvoorbeeld om de A15. "Daar zien we sinds het begin van de werkzaamheden ook langere files."

Vanaf komende week moet de situatie op de A12 verbeteren: de werkzaamheden aan de Galecopperbrug lijken eerder afgerond te kunnen worden. Als er geen tegenvallers zijn, verwacht Rijkswaterstaat dat de brug dit weekend weer open kan.

November is drukste maand

Met name in november is het afzien op de weg. Geen enkele andere maand staan automobilisten en vrachtwagenchauffeurs zo vaak stil. Dat heeft drie oorzaken: het slechte weer, rijden in het donker en maar weinig mensen zijn op vakantie.

De voorspelling voor dit jaar is niet gunstig. In de eerste negen maanden van dit jaar namen de files met 13 procent toe ten opzichte van vorig jaar. De verwachting is dan ook dat het ook deze laatste maanden van het jaar nog een tandje erger wordt dan in 2018.