'Shocktherapie' op Vlaamse tv: politici ineens oog in oog met nabestaanden

Verslagen en geëmotioneerd luisterden de politici naar de toespraken. "Wij willen meer prioriteit voor fietsveiligheid en daarom vragen wij jullie om vanaf nu elk jaar 500 miljoen euro te investeren in fietsinfrastructuur", zegt een nabestaande. "We staan aan de vooravond van een nieuwe regering. Het is het uitgelezen moment om jullie verantwoordelijkheid te nemen en ons land fietsveilig te maken."

"De uitzending heeft tot veel commotie geleid in Vlaanderen. De politici zijn zich rot geschrokken", vertelt correspondent Bert van Slooten. "Veel mensen op social media vinden dat het not done is dat de politici daar naartoe gelokt zijn."

Volgens Het Nieuwsblad zet ook de Vlaamse journalistenbond ook kanttekeningen bij de aanpak van het programma.

'Voor schut gezet'

Hoewel de politici duidelijk onder de indruk waren van de verhalen, bleken zij achteraf niet allemaal even blij waren met de verrassing. VTM noemde het 'shocktherapie', schrijft De Morgen. De redactie heeft aan de krant laten weten dat zij niet zomaar een item wilden maken over verkeersveiligheid, maar 'impact wilden hebben'.

De politici vallen over het feit dat zij onder valse voorwendselen naar het programma zijn gelokt. In de voorbereiding zou nooit gezegd zijn dat het over fietsveiligheid ging. "We zijn met smoesjes naar daar gehaald", verklaart een van de betrokken politici tegenover De Morgen. "Ze hebben ons iets wijsgemaakt om een publiek tribunaal op te zetten. Ze wilden zeggen: de politiek is schuldig."

Ook positieve reacties

In Make Belgium Great Again wordt altijd geprobeerd alledaagse problemen in België op te lossen, om het land weer great te maken. Ondanks de vele negatieve reacties op de uitzending, waren er ook kijkers die het konden waarderen. Volgens veel Belgen is de huidige situatie voor fietsers niet veilig genoeg.