Ollongren wil meer openheid lokale partijen over geld

Er komen bindende regels voor giften aan lokale en regionale partijen. Nu zijn dat soort bepalingen er alleen voor landelijke partijen en minister Ollongren wil daar verandering in brengen.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft ze dat door het ontbreken van bindende regels nu niet duidelijk genoeg is hoe niet-landelijke partijen worden gefinancierd. Een van de eisen waar landelijke partijen nu wel en lokale niet aan moeten voldoen is dat ze giften van boven de 4.500 euro openbaar moeten maken.

Wilde Westen

In Nieuwsuur noemde politicoloog André Krouwel Nederland begin deze maand het Wilde Westen van de partijfinanciering. Hij zei dat de lokale politiek zonder goede regels makkelijk gecorrumpeerd kan worden, nu er helemaal geen regels zijn voor hoe ze aan geld mogen komen.

De uitzending van Nieuwsuur ging onder meer over de twee Haagse ex-wethouders van Hart voor Den Haag/groep De Mos die worden verdacht van ambtelijke corruptie en omkoping.

Nieuwe wet

Ollongren wil de regels voor niet-landelijke partijen opnemen in een nieuwe wet. Ze zullen ook gelden voor lokale en regionale afdelingen van landelijke partijen. De nieuwe wet wordt waarschijnlijk pas volgend jaar ingediend. In de tussentijd vraagt de minister lokale en regionale partijen op vrijwillige basis transparant te zijn over hun financiën.

"Decentrale partijen spelen een belangrijke rol in onze lokale en regionale democratie. Hun integriteit is daarom van wezenlijk belang voor de integriteit van het openbaar bestuur", schrijft Ollongren.