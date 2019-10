Minister Hoekstra: plannen voor EU-begroting niet rechtvaardig en onacceptabel

De gevolgen van de voorgestelde meerjarenbegroting van de Europese Unie zijn onacceptabel, zegt minister Hoekstra van Financiën.

Nederland gaat niet zoveel meer betalen aan Europa als nu wordt voorgesteld, zegt de minister in Rome, waar hij is voor besprekingen, tegen NOS-correspondent Mustafa Marghadi. "Dit kan zo de prullenbak in".

De Financial Times en het Financieele Dagblad berichtten gisteren over de plannen van de Europese Commissie. Volgens die plannen zouden de kosten voor ons land de komende jaren met meer dan 60 procent stijgen. In 2020 is de bijdrage aan Europa nog 8 miljard euro. In 2027 zou dat opgelopen kunnen zijn tot 13 miljard.