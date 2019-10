Studente VS vervolgd voor aanzetten vriend tot zelfmoord

Een 21-jarige Zuid-Koreaanse studente wordt in de Amerikaanse stad Boston aangeklaagd vanwege de zelfmoord van haar vriend. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de vrouw haar vriend duizenden berichten gestuurd waarin ze hem aanzette tot het plegen van zelfmoord. Ook zou ze hem tijdens de relatie langere tijd bedreigd en vernederd hebben.

De 22-jarige man stapte in maart uit het leven, vlak voordat hij zou afstuderen aan Boston College. Zijn familie was op dat moment in Boston om de diploma-uitreiking bij te wonen. Zijn vriendin volgde zijn locatie die ochtend op haar telefoon en was aanwezig op het moment dat hij zelfmoord pleegde.

Het koppel wisselde in de laatste twee maanden voor het overlijden van de man 75.000 berichtjes uit. Daarvan waren er volgens de officier van justitie meer dan 47.000 afkomstig van de studente. In de tekstberichtjes spoorde ze hem volgens justitie aan om een einde te maken aan zijn leven en schreef ze dat "iedereen beter af is zonder jou".