Rusland: terugtrekking Koerdische troepen uit grensgebied voltooid

De terugtrekking van de Koerdische YPG-militie uit de veiligheidszone in het noordoosten van Syrië is voltooid, meldt de Russische minister van Defensie Sergei Shoigu.

Vorige week spraken de Turkse president Erdogan en zijn Russische ambtgenoot Poetin in de Russische badplaats Sotsji af dat de milities zich binnen zes dagen uit het gebied moesten terugtrekken tot 30 kilometer van de Turkse grens. Ze hadden daarvoor tot 16.00 uur vandaag de tijd.

Patrouilles

Het gebied is volgens Shoigu nu onder controle van het Syrische leger en de Russische militaire politie. Het Turkse leger blijft aanwezig in het gebied dat het de afgelopen tijd heeft ingenomen, pakweg tussen Tel Abyad en Ras al-Ain, een strook van zo'n 120 kilometer breed. In een klein deel van de grensstreek zullen de Turken en de Russen samen gaan patrouilleren.

Het belangrijkste doel dat Erdogan had met de militaire operatie in Noord-Syrië is daarmee dus verwezenlijkt: de Koerdische YPG is vertrokken uit het grensgebied met Turkije.