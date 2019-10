Tbs voor psychotische man die zijn moeder doodsloeg in Bunschoten

Een 37-jarige Amersfoorter die begin dit jaar zijn moeder doodsloeg in Bunschoten, is veroordeeld tot tbs met dwangverpleging. Hij krijgt geen celstraf omdat hij volgens deskundigen in een psychose zat en daardoor ontoerekeningsvatbaar was.

N. was eind januari op bezoek bij zijn 62-jarige moeder in Bunschoten. Ze kregen daar ruzie, onder meer over zijn drugsgebruik. Toen zijn moeder boodschappen ging doen, sloeg hij haar huis kort en klein. Vervolgens wachtte hij tot ze thuis kwam en viel haar aan.

Demonen

De man was op het moment van de mishandeling ernstig in de war. Hij voelde zich thuis niet veilig en ging daarom naar zijn moeder. Maar stemmen in zijn hoofd zeiden dat er een demon in zijn moeder zat en dat zij bovennatuurlijke krachten had. Hij sloeg en schopte haar daarom, ook toen ze al roerloos op de grond lag. De vrouw overleed twee weken later aan haar verwondingen.

Deskundigen oordelen dat de kans groot is dat de man nog een keer in de fout gaat. Hij is schizofreen, paranoïde, heeft geen beschermende factoren in zijn leven en zijn psychische stoornis is nog altijd onvoldoende behandeld. Zijn drugsgebruik versterkt daarnaast de ernstige psychoses.

De rechtbank volgt het advies van de deskundigen en oordeelt dat de man langdurig en intensief behandeld moet worden. Hij krijgt daarom tbs met dwangverpleging opgelegd. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.