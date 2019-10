In de Belgische stad Bergen (Mons) is een gebouw ingestort. Daarbij is zeker één dode gevallen, zegt burgemeester Martin van de Waalse plaats. Twee anderen raakten lichtgewond. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin.

De politie zegt dat het gebouw in het centrum van Bergen instabiel was. Op de eerste verdieping zouden werkzaamheden hebben plaatsgevonden.

De burgemeester heeft het gemeentelijk rampenplan in werking gesteld.