Toezichthouder kijkt naar T-Mobile vanwege klachten over traag internet

Van Nederland naar Duitsland en terug

Normaal gesproken wordt de meest efficiënte route voor je gezocht als je een website probeert te bereiken. In de praktijk betekent dat, dat het verkeer van veel Nederlanders via het internetknooppunt in Amsterdam gaat. Maar T-Mobile forceert nu dat de verbinding voor T-Mobile Thuis-gebruikers via het eigen Duitse internetknooppunt gaat. Ook als het daar al te druk is, of als dat een omweg is.

Als je met een internetverbinding van T-Mobile vóór afgelopen vrijdag bijvoorbeeld de website van de NOS bezocht, ging dat verzoek vanaf jouw thuisadres naar het centrale punt van T-Mobile in Zuid-Holland, dan naar het internetknooppunt in Amsterdam, om vervolgens via Zuid-Holland bij de site van de NOS uit te komen. Sinds vrijdag gaat het na het centrale punt van T-Mobile de grens over via Frankfurt en Neurenberg voor je bij de site van de NOS uitkomt.

Dat kan op piekmomenten tot problemen leiden, bijvoorbeeld 's avonds als veel mensen online gamen en video streamen. Gebruikers noemen op verschillende plekken online dat ze sinds dit weekend haperingen en trage verbindingen hebben als ze bepaalde sites bezoeken of diensten gebruiken.