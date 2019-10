Airbus krijgt megabestelling uit India

De Indiase budgetmaatschappij IndiGo koopt bij Airbus 300 toestellen van het type A320neo, met een gezamenlijke cataloguswaarde van 33 miljard dollar. De werkelijke aanschafprijs ligt waarschijnlijk lager door de kwantumkorting die gebruikelijk is bij dergelijke mega-orders.

De deal is een flinke tegenvaller voor concurrent Boeing. Die worstelt nog altijd met de gevolgen van de twee crashes met een Boeing 737 MAX. Toestellen van dat type staan wereldwijd aan de grond. De 737 MAX was het bestverkopende toestel voor Boeing.

IndoGo is marktleider in de Indiase luchtvaartmarkt. Met de order verstevigt het zijn positie. De maatschappij wil aansluitingen gaan bieden met wereldsteden als Londen. Andere maatschappijen zijn terughoudend met expansie in India vanwege de hoge accijnzen. Daardoor is kerosine er erg duur.