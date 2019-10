Voormalig VN-vluchtelingencommissaris Ogata (92) overleden

Oud-VN-Vluchtelingencommissaris Sadako Ogata is op 92-jarige leeftijd overleden. De Japanse regering heeft dat vandaag bekendgemaakt, een week na Ogata's overlijden.

Sadako Ogata, achterkleinkind van een Japanse premier, was van 1991 tot 2000 Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen (UNHCR). Ze was de eerste en enige vrouw die deze hoge VN-post bekleedde.

In die periode kreeg ze te maken met grote humanitaire rampen als de genocide in Rwanda (1994), waarbij de VN zware kritiek kreeg vanwege een gebrek aan daadkracht. Ook maakte ze de etnische strijd op de Balkan mee en de vluchtelingenstroom als gevolg van de Golfoorlog. Ze bracht tientallen bezoeken, getooid met helm en kogelwerend vest, aan vluchtelingen in oorlogsgebieden.

"Ogata toonde altijd medeleven met mensen in nood", zei de Japanse premier Abe. De huidige vluchtelingencommissaris, de Italiaan Filippo Grandi, prees Ogata als een "visionair leider" die het verschil wist te maken in de levens van vele vluchtelingen.

Op latere leeftijd berispte Ogata haar vaderland voor het gebrek aan gastvrijheid voor vluchtelingen. Japan liet vorig jaar 42 vluchtelingen toe, terwijl meer dan 10.000 mensen asiel hadden aangevraagd.