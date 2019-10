Modeontwerper Van den Krommenacker vraagt faillissement voor winkels aan

Van den Krommenacker werkt al jaren in de mode en heeft sinds de jaren 90 zijn eigen winkels. De afgelopen 20 jaar ontwikkelde hij zich tot één van Nederlands topontwerpers. Zo maakte hij diverse jurken voor beroemdheden als Chantal Janzen, Eva Jinek en Tyra Banks. Ook leden van de koninklijke familie droegen vaak ontwerpen van zijn hand. Bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander droegen de prinsessen Irene, Margriet, Margarita, Aimée en Annette zijn creaties.

Ook de trouwjurk van prinses Carolina de Bourbon de Parme, dochter van prinses Irene, maakte hij. Voor Van den Krommenacker een hoogtepunt in zijn leven, zo schrijft hij op zijn site.

De ontwerper maakt sinds 2001 zelf couture. Daarna kwam zijn carrière in een stroomversnelling. In 2007 maakte hij op de Alta Roma Fashion Week in Rome zijn internationale debuut en ontving hij een Look of The Year-Award voor de beste buitenlandse ontwerper.

De ontwerper zegt altijd met plezier zijn werkzaamheden uitgevoerd te hebben. Zowel de couture als de prêt-à-porter. Maar ook zijn Bosch by Addy en zijn Out of Africa-collectie. "Ik heb prachtige shows mogen geven in het buitenland. Maar het landschap van mode is veranderd, mensen hebben ander koopgedrag."