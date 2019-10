Mispaksel-prijs voor meest onzinnige plastic verpakking uitgereikt

Gebruiksgemak voorop

Nienke Arntzen werkt bij het Kennisinstituut Duurzaam Verpakking en snapt wel waarom sommige fabrikanten zoveel verpakking gebruiken. "Als je kijkt naar de verpakking van de snoepjes van Smint bijvoorbeeld, dan is dat waarschijnlijk bedacht omdat het gebruiksgemak van de consument voorop staat. Dat kost dan meer materiaal, maar daardoor kan je wel met 1 hand makkelijk een snoepje in je mond doen."

Maar ook zij is voorstander van om min mogelijk verpakkingsmateriaal te gebruiken. "Daarbij moet je wel het product in je achterhoofd houden", voegt ze er aan toe. "Denk bijvoorbeeld aan een televisie: die moet bij het verplaatsen niet kapot gaan omdat de doos niet stevig genoeg is."

Bij wasmiddel gaat het goed, zegt ze. Verpakkingen van wasmiddel zijn in de afgelopen jaren flink kleiner geworden, doordat water uit de vloeistof is gehaald. "Doordat we nu hoog geconcentreerd wasmiddel hebben, kan de verpakking kleiner en hebben we minder materiaal nodig."