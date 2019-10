Britse oppositieleider Corbyn akkoord met vervroegde verkiezingen

De Britse Labour-leider Jeremy Corbyn is akkoord met het organiseren van vervroegde verkiezingen, melden Britse media. Volgens hem is er voldaan aan zijn belangrijkste eis voor die verkiezingen, nu met het uitstel van de brexit een no-deal-brexit op korte termijn van tafel is.

Gisteren maakte de Europese Unie bekend dat de Britten uitstel krijgen van de brexit tot 31 januari. Dat betekent dat een uittreding van de Britten uit de EU op 31 oktober niet doorgaat. Tijdens het debat gisteravond accepteerde premier Johnson officieel het nieuwe uitstel.

"We lanceren nu de meest ambitieuze en radicale verkiezingscampagne ooit", zou Corbyn vandaag hebben gezegd tegen zijn belangrijkste adviseurs. Premier Johnson pleit al langer voor verkiezingen. Nu de leider van de grootste oppositiepartij daar ook wel iets in ziet, is de kans groot dat de Britten in december naar de stembus gaan.

Nieuw voorstel

Het Britse parlement buigt zich later vandaag over een nieuw voorstel van de regering voor vervroegde verkiezingen. Gisteren stemde het Lagerhuis een voorstel voor verkiezingen op 12 december nog weg.

Zo waren de Schotse nationalisten (SNP) en de Liberaal-Democraten het niet eens met de datum van Johnson. Ze vreesden dat veel studenten die dag niet kunnen stemmen, omdat ze dan bij hun ouders zijn. Labour-leider Corbyn heeft nog niet gezegd of hij het nieuwe verkiezingsvoorstel vanavond wel zal steunen.

Het voorstel van gisteravond moest met een tweederdemeerderheid worden goedgekeurd, dat gebeurde dus niet. Voor het voorstel van vandaag volstaat een gewone meerderheid. Labour heeft als grootste partij na de Conservatieven een belangrijke stem in het Lagerhuis als het gaat om vervroegde verkiezingen.

Beide kanten willen vanwege de patstelling over de brexit verkiezingen. Johnson wil bij een verkiezingswet zo snel mogelijk de Britten uit de EU loodsen met de deal die hij in de afgelopen weken sloot. Labour wil het liefst een andere brexit-overeenkomst, die in de ogen van Corbyn gunstiger is voor het Verenigd Koninkrijk. De Liberaal-Democraten willen een tweede referendum over de vraag of de Britten de EU moeten verlaten.