Privacyverklaringen van datingsites meestal onvolledig

Uit de doorlichting van de Consumentenbond blijkt verder dat de helft van de onderzochte datingsites zonder toestemming zogenoemde volgcookies plaatsen bij gebruikers, zodat die personen ongevraagd bijvoorbeeld meer datingreclames te zien krijgen. Daarmee overtreden de sites de privacywet.

Uit onderzoek van de NOS bleek in maart al dat honderden websites op deze manier privacy schenden. Zij handelen in strijd met de nieuwe Europese privacywet. Datzelfde geldt voor websites die gebruikers dwingen om volgcookies te accepteren. De Autoriteit Persoonsgegevens zei in maart ook deze sites te gaan aanpakken.