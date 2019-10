Opa aangehouden voor dood kleindochter op cruiseschip

Politieagenten hebben in Puerto Rico de grootvader aangehouden van een 1-jarig meisje dat in juli bij een ongeluk op een cruiseschip om het leven kwam. De opa wordt vervolgd voor nalatig handelen dat leidde tot de dood van het meisje.

De man hield de peuter tijdens het spelen voor een open raam op de elfde verdieping van het cruiseschip Freedom of the Seas. Het meisje glipte uit zijn handen en viel naar beneden, op de kade van de haven van San Juan.

Volgens de familie tilde de opa het meisje op zodat ze op een reling kon staan en op het glas kon kloppen. Hij zou niet gezien hebben dat het raam in de speelkamer openstond. Justitie in Puerto Rico verwijt hem nalatigheid omdat hij het meisje in de buurt van het open raam hield.

Onverklaarbaar en onverantwoord

De familie, afkomstig uit de Amerikaanse staat Indiana, vindt dat de cruisemaatschappij blaam treft. De ouders zeiden dat ze het onverklaarbaar en onverantwoord vinden dat het raam in de speelruimte op de elfde verdieping openstond. De rederij zegt dat het raam openstond om te ventileren.

Volgens de advocaat van de familie had het ongeluk voorkomen kunnen worden als de cruisemaatschappij zich aan de veiligheidsrichtlijnen gehouden zouden hebben. "Het enige wat de familie wil, is dat dit nooit meer kan gebeuren", zei de advocaat. "Dit was een tragisch ongeval." Hij bereidt een klacht voor tegen rederij Royal Caribbean.

De borgsom van de grootvader is vastgelegd op 80.000 dollar, ruim 72.000 euro. De man moet volgende maand voor de rechter verschijnen.