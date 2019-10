Game of Thrones-makers gestopt met Star Wars-project

Game of Thrones-makers David Benioff and D. B. Weiss gaan toch niet werken aan een nieuwe trilogie van Star Wars. Vanwege een deal met streamgigant Netflix hebben ze naar eigen zeggen geen tijd meer voor het project.

Vorig jaar februari werd bekend dat het duo zich zou gaan storten op het schrijven en produceren van een compleet nieuwe verhaallijn in het populaire sciencefiction-universum. De films moesten in 2022, 2024 en 2026 verschijnen.

Netflix-deal

Benioff en Weiss waren toen nog volop bezig met het afronden van het laatste seizoen van Game of Thrones, de met 58 Emmy's bekroonde fantasy-televisieserie waarmee ze wereldfaam verwierven.

Vanwege het succes van die serie streden dit jaar liefst zes studio's om hun diensten. Uiteindelijk kozen ze in augustus voor Netflix, waar ze een deal ter waarde van 200 miljoen dollar (178 miljoen euro) tekenden.

Nu ze voor dat bedrijf zowel films als series gaan maken, is er voor Star Wars geen tijd meer, aldus Benioff en Weiss in een verklaring: "Er is een beperkt aantal uren per dag en we hadden niet het gevoel dat we aan beide projecten evenveel recht konden doen. Dus we trekken ons met spijt terug."

Geen Star Wars-leegte

Kathleen Kennedy, directeur van Star Wars-producent Lucasfilm, zegt het besluit van de twee te betreuren. Ze hoopt dat Benioff en Weiss zich in de toekomst alsnog mengen in de sciencefictionsaga. "Als hun drukke schema's het toelaten."

Wat er nu met de trilogie van het duo gaat gebeuren, liet ze niet weten. Fans hoeven geen leegte te vrezen. In december komt met The Rise of Skywalker de negende en laatste film in het hoofdverhaal van Star Wars dat draait rond hoofdpersoon Luke Skywalker in de bioscopen.

Verder zijn er meerdere spin-offs rond die verhaallijn in ontwikkeling en Lucasfilm had al groen licht gegeven voor een andere trilogie met aan het hoofd Rian Johnson, de regisseur die de vorige Star Wars-film (The Last Jedi) regisseerde.

De laatste trailer van de Star Wars-film die in december in de bioscopen draait: