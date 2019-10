Claim van 122 miljoen euro tegen NAM om waardedaling huizen aardbevingsgebied

De Stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen (WAG) dient een vordering van 122 miljoen euro in bij de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM).

De claim is uitvloeisel van de rechtszaak die WAG namens 5000 gedupeerden voerde tegen de NAM bij de rechtbank in Assen in 2015, schrijft RTV Noord

NAM aansprakelijk

De rechter bepaalde toen dat de NAM aansprakelijk is voor de waardedaling van huizen in het aardbevingsgebied. Onderdeel van die uitspraak was bovendien dat die waardevermindering al op voorhand vergoed moest worden, dus niet pas na de verkoop van het huis.

Die uitspraak werd drie jaar later bekrachtigd door het gerechtshof in Leeuwarden. De NAM is daar niet tegen in cassatie gegaan, waardoor de uitspraak definitief werd.

Stichting WAG heeft nu een methodiek ontwikkeld om de compensatie per geval te berekenen. Onder de streep staat de 122 miljoen euro. De NAM wordt gedagvaard om het te betalen.

Compensatie door het ministerie

De claim van de stichting staat los van de compensatie die het ministerie van Economische Zaken wil geven voor waardedaling in het gebied. Hiervoor zouden alle betrokken huishoudens in het aardbevingsgebied aanmerking komen. De hoogte van dat bedrag is nog onbekend.

De NAM heeft nog niet gereageerd op de dagvaarding.