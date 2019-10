'Brandweer wachtte te lang met evacuatie brandende Grenfell Tower'

De brandweer van Londen wordt zwaar bekritiseerd in een rapport over de fatale brand in de Grenfell Tower. Het langverwachte rapport van 1000 pagina's wordt morgen officieel gepresenteerd, maar Britse media hebben er al delen van in handen.

Het brandweerkorps is slecht voorbereid geweest op de grote brand in juni 2017, is de conclusie. Ook zijn er systematisch verkeerde besluiten genomen, bijvoorbeeld door bijna twee uur te wachten met het bevel om de brandende toren te evacueren.

In de vlammenzee kwamen 72 mensen om het leven, onder wie 19 kinderen. Het aantal slachtoffers had lager kunnen zijn als de flat eerder was ontruimd, stellen de onderzoekers volgens Britse media. Op basis van alle beschikbare informatie had het besluit tot ontruiming ruim een uur eerder genomen moeten worden.

Het gebouw van 24 verdiepingen hoog stond in mum van tijd nagenoeg volledig in brand: