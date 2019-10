Zeker achttien doden bij protesten in Iraakse stad Kerbala

Bij anti-regeringsprotesten in de Iraakse stad Kerbala zijn afgelopen nacht zeker achttien doden gevallen. Verder raakten er 865 mensen gewond toen ordetroepen betogers onder vuur namen in de stad, die heilig is voor sjiitische moslims.

Gisteren gingen in meerdere Iraakse steden voor de vierde dag op rij mensen de straat op. Het is de tweede golf van massaprotesten, nadat Irakezen begin deze maand ook al ageerden tegen onder meer de werkloosheid, corruptie en het gebrek aan sociale voorzieningen in het land. Vooral jongeren demonstreren. Ze eisen het vertrek van premier Mahdi en zijn regering.

Avondklok

In de hoofdstad Bagdad is vanwege de aanhoudende protesten weer een avondklok ingesteld: tussen middernacht en 06.00 uur mag niemand de straat op.

Ordetroepen reageren met harde hand op de protesten. Het totale dodental bij de demonstraties staat inmiddels op 250. Daarmee zijn de onlusten de dodelijkste in het land sinds 2017, toen terreurgroep IS werd verslagen.