Op de vlucht voor bosbrand in VS: 'Ik slaap met mijn telefoon onder mijn kussen'

Van der Meer woont zo'n 20 minuten rijden van het evacuatiegebied en zo'n 40 minuten van het gebied dat nu in brand staat. Bewoners uit die gebieden komen naar Petaluma, de stad waar hij woont, om onderdak te zoeken. "Zo'n 1500 tot 2000 mensen zitten hier in opvangcentra en kerken."

Het gebied dat nu in lichterlaaie staat brandde twee jaar geleden ook. Toen moest Van der Meer wel evacueren. "Het huis van vrienden van ons is toen volledig afgebrand. Twee weken geleden zijn ze ingetrokken in hun herbouwde huis. Eergisteren zijn ze weer geëvacueerd omdat hun huis weer gevaar loopt."

Elektriciteit

Naast de harde wind is het elektriciteitsnetwerk de grootste tegenstander deze tijd van het jaar. "De elektriciteitspalen en het netwerk zijn hier door de jaren heen heel slecht onderhouden. Denk je in: je hebt een elektriciteitspaal die middenin de nacht omwaait in een droog en bosrijk gebied. Daar slaat een vonk vanaf, dan heb je zo een bosbrand", beschrijft Van der Meer.

Elektriciteitsmaatschappijen zijn daarom verplicht om hun netwerken goed te onderhouden door bijvoorbeeld begroeiing rond masten en kabels te snoeien, zegt correspondent Arjen van der Horst. "Maar daar zit het probleem. Een energiebedrijf als Pacific Gas & Electric, uit die regio, is berucht vanwege het slechte onderhoud."

In 2017 en 2018 was het bedrijf verantwoordelijk voor 1 op de 8 bosbranden in de regio. Inclusief de dodelijkste brand uit de geschiedenis: die van het stadje Paradise vorig jaar, waar 85 mensen omkwamen. Oorzaak: een kapotte hoogspanningskabel.