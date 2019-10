Anti-IS-coalitie last top in na dood Baghdadi

De Verenigde Staten hebben de bondgenoten in de strijd tegen de terroristische organisatie IS bijeengeroepen voor een top. Op 14 november bespreken de ministers van Buitenlandse Zaken in Washington hoe de strijd verder moet. Bij de anti-IS-coalitie zijn enkele tientallen landen aangesloten, waaronder Nederland.

De uitnodiging van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken volgt een dag na de bekendmaking van de dood van IS-leider Baghdadi. Dat is een van de redenen voor het inlassen van de top, staat in een verklaring.

Noordoost-Syrië

Ook de recente ontwikkelingen in Noordoost-Syrië geven volgens de Amerikanen aanleiding tot overleg. Het Amerikaanse leger heeft zich daar teruggetrokken omdat het IS beschouwt als nagenoeg verdreven.

De situatie in de regio is echter nog wel instabiel, met de aanwezigheid van Koerdische strijders en militaire troepen uit Turkije, Rusland en Syrië. Ook zitten er naar schatting nog duizenden IS-strijders verspreid over het gebied.

Frankrijk

"De Verenigde Staten zijn vastbesloten om een wederopstanding van IS in Syrië en Irak te voorkomen, en blijven samenwerken met de coalitie om restanten van IS te vernietigen en hun mondiale ambities te dwarsbomen", staat in de verklaring.

Een Amerikaanse functionaris zegt tegen persbureau Reuters dat de top er komt mede op verzoek van Frankrijk. De Fransen zijn het niet eens met het besluit van de Amerikanen om zich terug te trekken uit Noordoost-Syrië. Ze vrezen dat het IS in de kaart speelt.