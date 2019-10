Producent van The Godfather overleden

Filmproducent Robert Evans (89) is overleden. De Amerikaan was de producent van filmklassiekers als The Godfather, Chinatown en Rosemary's Baby.

Evans werd in 1930 in New York geboren als Robert J. Shapera. In zijn tienerjaren veranderden hij en zijn broer op verzoek van zijn vader hun achternaam in Evans. Het was een eerbetoon aan hun grootmoeder die op sterven lag. Zij heette Evan en de broers plaatsten daar een 's' achter als hommage aan hun geboortenaam Shapera.

Dameskleding

De New Yorker begon zijn carrière in de filmwereld als acteur. Samen met zijn broer Charles had hij een succesvolle dameskledinglijn. Toen hij daarvoor een keer in Los Angeles was, werd hij ontdekt door actrice Norma Shearer. Ze haalde de producenten van Man of a Thousand Faces over om de knappe, donkerharige Evans in te huren om haar man te spelen in deze film.

Na deze rol werd Evans gevraagd voor de Hemingway-verfilming The Sun Also Rises, overigens tegen de zin van zijn tegenspeelster Ava Gardner en schrijver Ernest Hemingway. Daarna speelde hij nog in The Best of Everything voor hij besloot te stoppen met acteren en een carrière als filmproducent op te bouwen. Hij werd ingehuurd door Paramount en transformeerde die studio tussen 1966 en 1974 in een hitmachine.

Flamboyant

De altijd gebruinde Evans was een van Hollywoods meest flamboyante persoonlijkheden in een tijdperk waarin films meer op instinct dan op marktonderzoek werden gemaakt. Niet iedere film was dan ook even geslaagd, maar voor Paramount boekte hij grote successen met films als The Godfather, The Italian Job, Harold and Maude, The Great Gatsby en Rosemary's Baby. In zijn huwelijksleven ging het precies zo. Hij trouwde zeven keer keer en scheidde net zo vaak.

