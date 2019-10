Roda JC lijkt gered door lokale ondernemers

Het in acute financiële nood verkerende Roda JC lijkt te worden gered. Lokale ondernemers uit Kerkrade en omgeving willen een garantstelling van 900.000 euro regelen voor de voetbalclub. Als ze dat niet lukt, staat eigenaar Frits Schrouff garant voor het tekort. Dat bevestigt Schrouff, die al jarenlang grootaandeelhouder van de club is, aan L1.

Schrouff heeft volgens de regionale omroep de licentiecommissie van de KNVB op de hoogte gesteld van de constructie. Zijn handtekening staat ook al op papier, voor het geval het de ondernemers niet lukt om de financiering maandagavond rond te krijgen.

De lokale ondernemers zouden samen tachtig procent van de aandelen in handen willen krijgen. Onder hen is ook ICT'er Stijn Koster. Hij was eerder al in beeld als mogelijke investeerder, maar liet toen weten niet alleen te willen instappen.

Voortbestaan club in geding

Roda JC moet vandaag nog bij de KNVB een bankgarantie van ruim 9 ton overleggen waarmee het tekort op de begroting van dit seizoen wordt opgevuld. De voetbalbond heeft gezegd geen uitstel te verlenen.

Als Roda de garantstelling vandaag niet rond krijgt, dreigen sancties. Die kunnen variëren van het in mindering brengen van drie punten in de competitie, tot het intrekken van de licentie. Begin deze maand kreeg Roda al drie punten in mindering en twee boetes voor het overtreden van de licentieregels.

Tal van overnamepogingen

In een poging de financiële problemen het hoofd te bieden, voerde de club de afgelopen periode gesprekken met meerdere overnamekandidaten. Zo waren er gesprekken met twee Russen: Michail Ponomarev en Aleksej Korotajev. Die laatste bezit twintig procent van de aandelen, maar mag Dubai niet verlaten in afwachting van een rechtszaak.

Even leek de Mexicaan Mauricio Garcia de la Vega de club te redden maar ook dat liep op niets uit. Begin oktober werd hij door supporters het stadion uitgezet. Ze waren boos omdat hij zijn financiële beloftes niet zou zijn nagekomen.

Afgelopen weekend haakte ook horecaondernemer Roland Hogenelst af. De eigenaar van de La Cubanita-keten gold als een kansrijke overnamekandidaat, maar hij trok zich terug. "De organisatorische en financiële problemen zijn voor ons te groot om te dragen", liet hij zaterdag weten.

Gisteren meldde De Limburger dat de Belgische sportondernemer Wouter Vandenhaute in beeld is als nieuwe kandidaat. De 58-jarige zakenman voerde volgens de krant al verkennende gesprekken met Roda.