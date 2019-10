D66 wil opheldering over vernietigen document in zaak-Julio Poch

D66 wil opheldering van minister Grapperhaus over berichten dat de politie een belangrijk document in de zaak Julio Poch heeft vernietigd. Volgens RTL Nieuws en het radioprogramma Bureau Buitenland van de VPRO blijkt uit het document hoe nauw toenmalig minister Hirsch Ballin zich bemoeide met de vervolging en uitlevering van de Transavia-piloot.

Volgens D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma "heeft het er alle schijn van dat Nederland hier zeer onzorgvuldig is geweest".

Het document dat niet meer terug te vinden is, is het verslag van een reis die Nederlandse politiemensen in 2008 maakten naar Argentinië. Ze gingen daar onderzoeken of Poch, die in Argentinië piloot was onder de dictatuur, vervolgd kon worden voor oorlogsmisdaden. Een paar maanden later werd nog een tweede reis gemaakt.

Grapperhaus ontkende tot voor kort dat er tijdens die reizen al gesproken is over uitlevering van Poch. Hij zei ook niet op de hoogte te zijn van reisverslagen. Maar afgelopen zomer kwam het verslag van de tweede reis boven tafel. Daaruit bleek dat de politie in Argentinië wel degelijk sprak over uitlevering.

Kluis

Het verslag van de eerste reis is dus verdwenen. Volgens RTL en Bureau Buitenland zeggen politie en justitie dat het document niet meer is terug te vinden en dat de inhoud van de kluis waar het mogelijk in gelegen heeft al jaren geleden is vernietigd.

Uiteindelijk werd de piloot in 2009 via Spanje uitgeleverd aan Argentinië. Er werd voor die route gekozen, omdat Nederland geen onderdanen uitlevert aan Argentinië. Poch heeft zowel de Nederlandse als de Argentijnse nationaliteit.

Het vernietigde reisverslag had een belangrijke rol kunnen spelen in de rechtszaak die Poch heeft aangespannen tegen de Nederlandse staat. Hij zat acht jaar onschuldig in een Argentijnse cel en houdt Nederland daar verantwoordelijk voor. Hij wil een schadevergoeding en excuses.

De rechtbank heeft toegestaan dat oud-minister Hirsch Ballin wordt opgeroepen als getuige in de zaak. Dat getuigenverhoor zal volgende maand plaatsvinden.