Is boerderijgezin Ruinerwold wel familie? OM doet dna-onderzoek

Van D. lijkt in ieder geval vier andere, biologische, kinderen te hebben. Drie van hen verklaarden onlangs dat ze het gezin jaren geleden al hebben verlaten en onderdak hebben gekregen bij familie.

Harmonie met natuur

Op 15 oktober werden de mensen in de boerderij wereldnieuws. Dat gebeurde nadat zoon Jan een paar dagen eerder hulp had gezocht bij een café in de buurt. Kort daarna werden de zes mensen ontdekt in een afgelegen boerderij.

Het lijkt erop dat Van D. en zijn compagnon Josef B. (58) een poging deden om de kinderen op de boerderij een zeer beschermende opvoeding in harmonie met de natuur te geven. Mogelijk kwamen de personen nooit buiten het erf. Van D. predikte een eigen evangelie, waarvoor hij elementen gebruikte uit meerdere religies. Ook hield hij over zijn religie een online encyclopedie bij, waarvoor hij duizenden lemma's schreef.

Zowel Van D. als Josef B. zijn aangehouden. Ze worden verdacht van vrijheidsberoving, het benadelen van de gezondheid van anderen en witwassen, dit omdat er ook een groot geldbedrag is gevonden op de boerderij.

De politie deed uitgebreid onderzoek bij de boerderij in Ruinerwold: