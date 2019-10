Nieuwe nederlaag Johnson in Lagerhuis; geen verkiezingen op 12 december

Johnson zegt dat hij later vanavond een nieuw wetsvoorstel indient, waardoor het Lagerhuis morgen opnieuw zal stemmen over verkiezingen op 12 december. Daarvoor zou dan een normale meerderheid voldoende zijn. Met de nieuwe wet kan de huidige wet uit 2011 worden omzeild waarin een tweederdemeerderheid voor het uitschrijven van vervroegde verkiezingen geëist wordt.

Labour-leider Corbyn herhaalde in een verhit debat niet te willen instemmen met nieuwe verkiezingen, zolang een no deal-brexit niet helemaal van tafel is. Hij zei wel dat hij de noodzaak ziet van vervroegde verkiezingen, maar dat hij premier Johnson niet vertrouwt.

Nieuw plan

De Schotse nationalisten (SNP) en de Liberaal-Democraten zijn het niet eens met de datum van Johnson en zeiden vanavond dat ze 9 december als verkiezingsdag willen. De voornaamste reden is dat naar verwachting veel studenten op de 12de alweer terug naar hun ouders zijn, omdat hun semester voorbij is. Ze moeten stemmen in de plaats waar ze ook ingeschreven staan. Op de 9de is het semester nog niet klaar. Of dat voorstel nu nog wordt ingediend, is onduidelijk.

De Schotse nationalisten willen ook dat EU-burgers en jongeren van 16 en 17 jaar stemrecht krijgen, maar dit lijkt geen harde eis. In Schotland mochten 16- en 17-jarigen in 2014 meestemmen bij het onafhankelijkheidsreferendum. Daarna mochten ze ook meedoen aan de verkiezingen van het Schotse parlement.

Verdeelde oppositie

Andere oppositiepartijen reageerden woedend op het plan van de Lib Dems. Enkele Labour-leden en de leider van The Independent Group (met leden die zich dit jaar afscheidden van Labour) zeggen dat de Liberaal-Democraten de campagne voor een nieuw brexit-referendum hebben verraden.

Labour-partijvoorzitter Lavery twittert: "De moraal van het verhaal is: vertrouw nooit een Tory en vertrouw in hemelsnaam nooit de Lib Dems." Lib-Dem-leider Swinson zegt dat ze nog altijd achter een nieuw referendum staat, maar dat ze geen meerderheid daarvoor ziet in het Lagerhuis omdat Labour zich er niet onomwonden voor uitspreekt. Ze denkt dat nieuwe verkiezingen de beste optie zijn om de brexit uiteindelijk alsnog tegen te houden.

Eerder vandaag werd bekend dat de Britten van de Europese Unie uitstel krijgen van de brexit tot 31 januari. Dat betekent dat een uittreding van de Britten uit de EU op 31 oktober definitief van tafel is. Tijdens het debat accepteerde Johnson officieel het nieuwe uitstel.