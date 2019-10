Faamnaam van 2019 bekendgemaakt door Coen en Sander

De verkiezing van de meest bizarre combinatie van de voor- en achternaam bestaat al meer dan tien jaar. Coen Swijnenberg: "Wij zijn er ooit mee begonnen omdat we dachten: er zijn zoveel gekke namen in Nederland, laten we daar iets mee doen op de radio."

Dat de verkiezing een jarenlang succes zou worden, hadden ze niet verwacht. "We dachten dat de gekke namen na een tijdje wel op zouden zijn, maar na 12 jaar worden we nog steeds verrast."

Van schaamnaam naar faamnaam

De verkiezing werd eerder de 'schaamnaam-verkiezing' genoemd, maar dat was volgens de dj's geen gepaste naam. "Het is een naam waar je trots op mag zijn. En alle genomineerden zeggen altijd dat ze er heel erg blij mee zijn. Omdat je met een faamnaam vaak wel opvalt, bij sollicitaties bijvoorbeeld. Mensen onthouden je."

Dat ervaart Mat Ras ook. "Er werd vroeger wel eens wat geroepen, maar echt kwetsend was het nooit. De meeste reacties zie je pas als je nieuwe mensen tegenkomen, die moeten altijd nog even schakelen."