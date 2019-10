In een koelwagen het Kanaal over: 'Ze hopen dat hun leven dramatisch verandert'

Rob McNeil van het Oxford Migration Observatory, een instituut dat onderzoek doet naar legale en illegale migratie in het Verenigd Koninkrijk, plaatst wel een kanttekening bij de aanname dat het VK een magneet is voor migranten. "Er zijn veel redenen om naar Groot-Brittannië te komen, zoals een grote arbeidsmarkt, een lagere taalbarrière en de multiculturele samenleving. Maar de cijfers zijn onbetrouwbaar - juist omdat het niet te tellen is."

Daarnaast wijst McNeil op plaatsen zoals Calais en de uitspraak van de burgemeester. "Dat zijn bottlenecks die ontstaan omdat het moeilijk is om het Verenigd Koninkrijk binnen te komen. Daardoor ontstaat de indruk dat iedereen Het Kanaal wil oversteken. Zoiets zie je niet in de Schengenzone, waar je gewoon de grens over kunt."

Moderne slavernij

Hoeveel Vietnamezen precies de overtocht wagen is, vanzelfsprekend, ook onbekend. Barber schat dat er nu enkele tienduizenden in Groot-Brittannië zijn, ongeveer de helft van hen woont in Londen. Vaak hebben ze een grote som geld betaald om de oversteek te maken.

"Prijzen van 35.000 euro zijn niet ongewoon", vertelt Barber. "De familie steekt zich daarmee diep in de schulden maar hoopt op een beter leven." Vervolgens gaat het afgereisde familielid aan het werk om de schuld af te betalen. "Veel van hen komen in nagelstudio's of de cannabisteelt terecht. Tijdens mijn onderzoek in Vietnam, twee jaar geleden, hoorde ik de uitspraak: 'if you haven't grown cannabis, you haven't been to the UK' - als je geen cannabis hebt verbouwd, ben je niet in het Verenigd Koninkrijk geweest."

