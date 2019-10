Vijf aanhoudingen na achtervolging en schietpartij Veldhoven

Er zijn vijf mensen aangehouden voor het schietincident en de achtervolging in Veldhoven gisteravond. Het gaat om drie mannen die gewond raakten en in het ziekenhuis moesten worden opgenomen en twee andere mannen die vlak na het schietincident zijn aangehouden, meldt de politie.

De betrokkenen zouden horen bij twee groepen die volgens de politie waarschijnlijk bewust de confrontatie met elkaar zochten.

Waar de onenigheid over ging, is onduidelijk. De betrokkenen worden nog verhoord. De hele dag is sporenonderzoek gedaan en de politie is op zoek naar camerabeelden.

Piepende banden en knallen

Buurtbewoners schrokken gisteravond na 22.00 op door de herrie buiten. "We zaten rustig op de bank tv te kijken en hoorden knallen. We dachten eerst vuurwerk. En we hoorden piepende banden", vertelt een omwonende aan Omroep Brabant.

Hij deed het licht uit en keek door de gordijnen naar wat er gebeurde. "We zagen een auto staan. Uit die auto zijn 3, 4 misschien wel 5 mannen gerend. Schietend, waarschijnlijk achter de passagiers van een andere auto aan. En die zijn verder de wijk in gerend."

De betrokkenen zouden al rijdend op elkaar geschoten hebben. Op de Traverse in Veldhoven ontstond een botsing. Daarna zouden de inzittenden van de auto's er rennend vandoor zijn gegaan.

Toen agenten arriveerden, troffen ze in de straat een auto met daarin één gewonde man. Even verderop werd nog een auto gevonden waar ook een gewonde in zat. De derde gewonde meldde zich even later op het politiebureau. Ze moesten alle drie voor behandeling naar het ziekenhuis. Een van hen is inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen en overgebracht naar een politiecel.