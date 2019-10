Pasgeborenen ook getest op spierziekte SMA

Staatssecretaris Blokhuis wil dat pasgeborenen voortaan ook getest worden op de spierziekte SMA.

Spinale spieratrofie (SMA) is een spierziekte die jaarlijks bij zo'n vijftien jonge kinderen in Nederland wordt vastgesteld.

Bij de ziekte is iets mis met de zenuwcellen in het ruggenmerg. Daardoor raken spieren verlamd of verzwakt. Kinderen kunnen daardoor niet zitten en lopen.

Sinds twee jaar bestaat er een medicijn dat de symptomen kan verminderen. Maar dan moet de ziekte wel in een vroeg stadium worden opgespoord, anders is er al onherstelbare schade. Zonder hielprik zijn de eerste verschijnselen vaak pas duidelijk als blijkt dat een kind niet kan zitten, na enkele maanden.

Gezondheidsraad

De Gezondheidsraad adviseerde de staatssecretaris een paar maanden geleden om SMA in de hielprikscreening op te nemen.

Een paar dagen na de geboorte wordt bij baby's via een prikje aan de onderkant van de voet bloed afgenomen waarmee afwijkingen opgespoord kunnen worden. Het gaat om ziekten die behandelbaar zijn mits ze tijdig gevonden worden.

Het kabinet laat het RIVM nog testen doen. Op zijn vroegst volgend najaar zouden de eerste baby's dan op de ziekte getest kunnen worden.