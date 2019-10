Man bungelt al sinds vannacht aan 90 meter hoge schoorsteen

Al sinds vannacht hangt een man ondersteboven aan een metershoge schoorsteen in de Britse stad Carlisle. Vermoedelijk is hij zelf in het 90 meter hoge bouwwerk geklommen en is hij vast komen te zitten aan zijn kleding. "De man reageert al uren niet meer op ons, dus we maken ons buitengewoon veel zorgen om hem", zegt een woordvoerder van de brandweer.

Eerder vandaag werd geprobeerd de man met behulp van een helikopter te bevrijden, maar volgens de woordvoerder bleek dat op het laatste moment niet mogelijk. Daarop werden bedrijven met hoogwerkers van 90 meter gevraagd zich te melden.

Inmiddels lijkt er een geschikte hoogwerker gevonden te zijn en wordt gepoogd de man te redden: