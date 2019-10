Eigenaar Louis Vuitton aast op juweliersketen Tiffany & Co.

Het Franse luxeconcern Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) wil juweliersbedrijf Tiffany & Co. overnemen. LVMH wil zo'n 14,5 miljard dollar betalen voor de Amerikaanse keten.

In een kort persbericht schrijft Tiffany dat LVMH ongevraagd een bod heeft gedaan en dat het bod bestudeerd wordt. Op de beurs schoot het aandeel Tiffany meteen omhoog met zo'n 30 procent naar 128 dollar per aandeel. Dat is meer dan de 120 dollar die LVMH geboden heeft.

Volgens de Financial Times is Tiffany van plan het bod af te slaan, omdat het bedrijf het te laag vindt. Aandeelhouders denken dat LVMH dan mogelijk met een hoger bod komt.

Rijkste Europeaan

LVMH wil al langer uitbreiden op de Amerikaanse markt. Het conglomeraat is onder meer eigenaar van tassenmaker Lous Vuitton, de drankmerken Moët en Hennessy, de modemerken Christian Dior, Givenchy en Marc Jacobs, juwelenmaker Bulgari en het horlogemerk TAG Heuer.

Het bedrijf wordt gerund door en is voor een groot deel eigendom van Bernard Arnault, de rijkste Europeaan. Wereldwijd zijn alleen Amazon-oprichter Jeff Bezos en Microsoft-oprichter Bill Gates rijker.

Arnaults vermogen wordt geschat op zo'n 100 miljard dollar. Na de brand in de Notre-Dame stelde hij 200 miljoen euro beschikbaar voor de restauratie.

Breakfast at Tiffany's

Tiffany & Co werd in 1837 opgericht door Charles Lewis Tiffany in New York. Daar bevindt zich ook de flagship store van het bedrijf, bekend van het boek Breakfast at Tiffany's van Truman Capote en de verfilming met Audrey Hepburn.

Wereldwijd heeft het bedrijf zo'n 300 winkels en 14.000 medewerkers. In Nederland is er een Tiffany in de Amsterdamse PC Hooftstraat en een shop in a shop in De Bijenkorf in Amsterdam.